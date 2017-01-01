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Проектирование и монтаж отопления: ВЫГОДЫ, от которых теплее

О нас

Компания «Экотех» более 10 лет специализируется на системах отопления водяной теплый пол и снеготаяния. Мы предлагаем:

  • 1. Консультации по системам отопления:
    - выбор технического решения,
    - подбор оборудования,
    - оценка стоимости.
  • 2. Поставка по всем регионам оборудования:
    - водяного теплого пола,
    - систем снеготаяния,
    - радиаторного отопления,
    - котельных и их обвязки.
  • 3. Проектирование инженерных систем.
  • 4. Кредит на оборудование и монтаж.

Инженерные системы – это основа комфорта и надежности здания. Мы используем только качественное европейское оборудование. Закладывая трубу в конструкцию пола нужно быть уверенным что она прослужит весь срок жизни здания и пол не придется вскрывать через 5 – 10 лет. Радость от низкой цены длится намного меньше, чем разочарование от плохого качества. У нас вы можете как просто консультацию по системам отопления, так и полный комплекс услуг от проектирования до монтажа и обслуживания систем. Что-бы соорентироваться по стоимости, можно оставить на запрос на предварительный расчет тут 

Кратко об «Экотех»

Наши специализации: водяной пол, системы снеготаяния и технологии теплоснабжения тепловой насос.

С «Экотех» вам не придется думать, как сделать правильное водяное отопление в квартире/доме, или как обустроить обогрев дорожек, антиобледенение на участке.
Благодаря отделам проектирования и монтажа, а также прямым поставкам оборудования от производителей Европы и России, мы проведем поверхностное отопление «под ключ».

Вам требуется только разработка проекта или совет инженера, хотите просто купить оборудование без монтажа?
Закажите любую услугу наших специалистов: от бесплатных консультаций до шеф монтажа.

Предложение для профессионалов в сфере напольного подогрева и отопления – предлагаем поставки оборудования на ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ дилера.


Обязательные этапы для обустройства качественного пола

Вы можете заказать водяной пол как самостоятельную скрытую от глаз систему отопления.
Пусть радиаторы останутся в прошлом, освободив пространство для интерьерных решений...

Стоимость водяного теплого пола

  • Площадь водяного теплого пола: м2
  • Файлы с чертежами:

    (Если имеются. В любом формате)

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НАШИ ПАРТНЕРЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Являемся официальными дистрибуторами шведской компании THERMOTECH и Немецкой компании WATTS. Имеем собственные склады. На все оборудование имеются подробные инструкции, на системы в целом – подробный проект. Наши специалисты готовы оказать техническою поддержку в разных городах Росси или по телефону горячей линии.

Подберем удобный способ доставки оборудования.

Надежное оборудование для отопления «под ключ» представлено в КАТАЛОГЕ «Экотех».

  • Гарантия на оборудование

    до 5 лет

    Несем ответственность
    за выполненную работу

  • 2 года бесплатного

    обслуживания
    системы

    При заказе системы
    с монтажом от 120 кв.м.

  • 20 лет

    опыта
    работы

    Более 500 успешно функционирующих объектов

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Водяные теплые полы

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