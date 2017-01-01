Компания «Экотех» более 10 лет специализируется на системах отопления водяной теплый пол и снеготаяния. Мы предлагаем:
Инженерные системы – это основа комфорта и надежности здания. Мы используем только качественное европейское оборудование. Закладывая трубу в конструкцию пола нужно быть уверенным что она прослужит весь срок жизни здания и пол не придется вскрывать через 5 – 10 лет. Радость от низкой цены длится намного меньше, чем разочарование от плохого качества. У нас вы можете как просто консультацию по системам отопления, так и полный комплекс услуг от проектирования до монтажа и обслуживания систем. Что-бы соорентироваться по стоимости, можно оставить на запрос на предварительный расчет тут
Наши специализации: водяной пол, системы снеготаяния и технологии теплоснабжения тепловой насос.
С «Экотех» вам не придется думать, как сделать правильное водяное отопление в квартире/доме, или как обустроить обогрев дорожек, антиобледенение на участке.
Благодаря отделам проектирования и монтажа, а также прямым поставкам оборудования от производителей Европы и России, мы проведем поверхностное отопление «под ключ».
Вам требуется только разработка проекта или совет инженера, хотите просто купить оборудование без монтажа?
Закажите любую услугу наших специалистов: от бесплатных консультаций до шеф монтажа.
Предложение для профессионалов в сфере напольного подогрева и отопления – предлагаем поставки оборудования на ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ дилера.
Являемся официальными дистрибуторами шведской компании THERMOTECH и Немецкой компании WATTS. Имеем собственные склады. На все оборудование имеются подробные инструкции, на системы в целом – подробный проект. Наши специалисты готовы оказать техническою поддержку в разных городах Росси или по телефону горячей линии.
Подберем удобный способ доставки оборудования.
Надежное оборудование для отопления «под ключ» представлено в КАТАЛОГЕ «Экотех».
Гарантия на оборудование
до 5 лет
Несем ответственность
за выполненную работу
2 года бесплатного
обслуживания
системы
При заказе системы
с монтажом от 120 кв.м.
20 лет
опыта
работы
Более 500 успешно функционирующих объектов