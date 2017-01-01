даем гарантию на оборудование до 5 лет

2 года его бесплатное обслуживание будет нашей заботой

Проектирование и монтаж отопления: ВЫГОДЫ, от которых теплее

Инженерные системы – это основа комфорта и надежности здания. Мы используем только качественное европейское оборудование. Закладывая трубу в конструкцию пола нужно быть уверенным что она прослужит весь срок жизни здания и пол не придется вскрывать через 5 – 10 лет. Радость от низкой цены длится намного меньше, чем разочарование от плохого качества. У нас вы можете как просто консультацию по системам отопления, так и полный комплекс услуг от проектирования до монтажа и обслуживания систем. Что-бы соорентироваться по стоимости, можно оставить на запрос на предварительный расчет тут

Компания «Экотех» более 10 лет специализируется на системах отопления водяной теплый пол и снеготаяния. Мы предлагаем:

У нас можно заказать не только оборудование, но и монтаж, чтобы у вас был один подрядчик. Оставьте заявку на установку и подключение, бригада инженеров-сантехников выполнит задачу и запустит бесперебойное тепло в дом.

Никаких общих схем! Вы получите подробный проект отопления с пошаговой инструкцией к каждому элементу отопительной системы. С нашим руководством по сборке даже рядовой сантехник справится с последующей установкой и запуском тепла на месте.

Как официальные дистрибьюторы европейских производителей устанавливаем конкурентные цены на все виды оборудования (водяной пол, системы снеготаяния, котельные, радиаторы). Расстояние – не помеха, отправим груз в любую точку на карте России.

Проводим мониторинг рынка Европы и России, без привязки к брендам предлагаем то оборудование, которое удовлетворяет запросы клиентов. Вы звоните, мы обеспечиваем профессиональный подбор комплектующих с расчетом окончательной стоимости всей системы.

Кратко об «Экотех»

Наши специализации: водяной пол, системы снеготаяния и технологии теплоснабжения тепловой насос.

С «Экотех» вам не придется думать, как сделать правильное водяное отопление в квартире/доме, или как обустроить обогрев дорожек, антиобледенение на участке.

Благодаря отделам проектирования и монтажа, а также прямым поставкам оборудования от производителей Европы и России, мы проведем поверхностное отопление «под ключ».

Вам требуется только разработка проекта или совет инженера, хотите просто купить оборудование без монтажа?

Закажите любую услугу наших специалистов: от бесплатных консультаций до шеф монтажа.

Предложение для профессионалов в сфере напольного подогрева и отопления – предлагаем поставки оборудования на ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ дилера.



